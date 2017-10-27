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27 октября 2017
19:37  27 октября 2017 0

Прокуратура помогла башкирским шахтерам выбить долги по зарплате

Березовское золотоносное месторождение. Березовский , добыча руды, горняки, день шахтера, шахтер, березовский золотоносный рудник, шахта
Горняки получили свои деньгиФото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура города Сибай в Башкортостане помогла сотрудникам местного предприятия получить долги по зарплате.

Надзорное ведомство проверило НАО «Башкирское шахтопроходческое управление» после получения обращения от работников предприятия. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, ситуация с зарплатами в организации контролируется с 2016 года.

Прокуратура помогла шахтерам добиться получения зарплаты на общую сумму в 27 млн рублей. Эти деньги работники недополучили в апреле 2017 года. Кроме того, недавно прокуратура вновь добилась выплаты 640 шахтерам на сумму свыше 12 млн рублей.

Прокурор Сибая оштрафовал предприятие, допустившее долги по зарплатам, на 50 тысяч рублей.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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