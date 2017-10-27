Прокуратура помогла башкирским шахтерам выбить долги по зарплате

Горняки получили свои деньги
Прокуратура города Сибай в Башкортостане помогла сотрудникам местного предприятия получить долги по зарплате.
Надзорное ведомство проверило НАО «Башкирское шахтопроходческое управление» после получения обращения от работников предприятия. Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, ситуация с зарплатами в организации контролируется с 2016 года.
Прокуратура помогла шахтерам добиться получения зарплаты на общую сумму в 27 млн рублей. Эти деньги работники недополучили в апреле 2017 года. Кроме того, недавно прокуратура вновь добилась выплаты 640 шахтерам на сумму свыше 12 млн рублей.
Прокурор Сибая оштрафовал предприятие, допустившее долги по зарплатам, на 50 тысяч рублей.