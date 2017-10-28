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02:55  28 октября 2017 0

В Перми обнаружена радиационная аномалия

Озеро Карачай. Ликвидаторы. Радиация. Озёрск. Маяк. Челябинск., радиация, проход запрещен, грязная территория
Участок на улице Тихой огородили от случайных прохожихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты пытаются выяснить природу происхождения радиационного пятна, обнаруженного в минувшую пятницу, 27 октября, в Свердловском районе Перми. Несмотря на то, что угрозы жизни и здоровью для жителей столицы Прикамья нет, изучением источника повышенного фона радиации занялись представители сразу нескольких ведомств.

«27.10.2017 поступило сообщение о том, что на пустующем земельном участке площадью 12 кв. м. по адресу г. Пермь, ул. Тихая обнаружено превышение естественного радиационного фона. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Принимаются все необходимые меры», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

По информации Nation News, от границы пятна до ближайшего из жилых домов — 200 метров. На место выезжали специалисты лаборатории Государственной инспекции по экологии и природопользованию, а также сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии и Роспотребнадзора. Участок с повышенным радиационным фоном огорожен.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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