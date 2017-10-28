Специалисты пытаются выяснить природу происхождения радиационного пятна, обнаруженного в минувшую пятницу, 27 октября, в Свердловском районе Перми. Несмотря на то, что угрозы жизни и здоровью для жителей столицы Прикамья нет, изучением источника повышенного фона радиации занялись представители сразу нескольких ведомств.
«27.10.2017 поступило сообщение о том, что на пустующем земельном участке площадью 12 кв. м. по адресу г. Пермь, ул. Тихая обнаружено превышение естественного радиационного фона. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Принимаются все необходимые меры», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
По информации Nation News, от границы пятна до ближайшего из жилых домов — 200 метров. На место выезжали специалисты лаборатории Государственной инспекции по экологии и природопользованию, а также сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии и Роспотребнадзора. Участок с повышенным радиационным фоном огорожен.