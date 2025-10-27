Пермяки отсудили у турфирмы шестикратную сумму путевки за испорченный Новый год

Пермякам не понравилась организация новогоднего тура в Казахтан Фото: Роман Наумов © URA.RU

Жители Перми купили новогодний автобусный тур в Астану в компании «Туры вкайф» за 34,4 тысячи рублей. Но поездка пошла не по плану. За испорченный праздник пермяки подали в суд и отсудили у фирмы 227,7 тысячи рублей. Об этом сказано в решении Свердловского районного суда Перми, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

«Пермяки по договору оферты купили в ООО „Туры вкайф“ четрыхдневный тур в Астану на Новый год. Но поездка прошла не так, как было зявлено на сайте турфирмы. Туристы считают, что нарушение оказания услуг было существенным. Во время поездки они испытывали значительные нравственные страдания, переживания и стресс. Суд обязал турфирму выплатить туристам 227,7 тысячи рублей», — сказано в решении суда.

Уточняется, что на сайте турфирмы была размещена программа. В ней запланированы обзорная экскурсия, посещение аквапарка, главной елки Казахстана, торгового центра, прогулка по городу. Но автобус приезал а Астану позже, поэтому туристы посетили менее половины указанных мест. Также турфирма без предупреждения заменила гостиницу на отель, который был ниже классом.

Кроме этого, пермяки заранее оплатили места в автобусе, чтобы сидеть рядом. Но автобус заменили, а деньги за выбранные места не вернули. Отдельно туристы жаловались на водителя. Он запрещал закрывать шторки, не останавливался по просибе путешественников, чтобы дать им возможность сходить в туалет. По словам туристов, в автобусе было холодно. А на оборатном пути водитель отказывался отвозить туристов в Челябинск, хотя это было предусмотрено программой.