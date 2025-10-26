Фэн-шуй прогноз с 27 октября по 2 ноября: опасные и удачные дни

На этой неделе есть благоприятные дни для всех сфер жизни Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Неделя с 27 октября по 2 ноября, согласно фэн-шуй, ожидается насыщенной на события. В эти дни можно начинать новые проекты, менять работу, устраивать праздники. Однако в некоторые дни нужно быть осторожными во время путешествий. Подробнее о благоприятных днях и способах избежать сложные ситуации — в материале URA.RU.

27 октября, понедельник

VIII Вэй. Опасный день!

Благоприятно: отказаться от важных дел, встретиться с друзьями, расслабиться и радоваться жизни.

Неблагоприятно: новые проекты сегодня не приведут к успеху. Не стоит пытаться преодолеть преграды силой. Подходящий момент для этого наступит позже. День не располагает к проведению деловых переговоров, заключению договоров, открытию новых объектов или организации свадебных торжеств.

Покровитель дня: Змея. Она находится в расслаблении и покое.

Удачный день для Змеи, Быка, Петуха и Обезьяны.

28 октября, вторник

В этот день можно путешествовать Фото: Роман Наумов © URA.RU

IX Чэн. Успех.

Благоприятно: день удачен для различных сфер деятельности, включая путешествия, поиск работы и уход за садом. Активность в жизни заметно возрастает. Рекомендуется уделять максимум времени текущим делам, что значительно повысит шансы на достижение успеха. День считается особенно удачным для реализации значимых проектов и принятия важных решений.

Неблагоприятно: вмешиваться в чужие дела, давать указания и делать замечания.

Покровитель дня: Лошадь. Она занята решением своих задач.

Удачный день для Лошади, Тигра, Собаки, Овцы.

29 октября, среда

X Шоу. Принятие. Небесный Император приумножает свои сокровища.

Благоприятно: успешно будут проходить сделки, образовательные мероприятия, инвестиции личных средств, проведение свадеб, а также любые виды деятельности вне дома. День отличается высокой продуктивностью и подходит для активной работы. Рекомендуется записываться на обучающие курсы и приобретать необходимые товары.

Неблагоприятно: путешествия, лечение. Отложите поездки и визит к врачу.

Покровитель дня: Овца. Она принимает сокровища, заработанные честным трудом.

Удачный день для Овцы, Кролика, Свиньи, Лошади.

30 октября, четверг

XI Кай. Открывание.

Благоприятно: рекомендуется уделить внимание обучению, творческой деятельности, ведению бизнеса, посещению клубных мероприятий. Можно заняться деловой перепиской, бухгалтерскими вопросами, а также совершить короткие поездки.

Неблагоприятно: тяжелый труд, похороны, дальние путешествия.

Покровитель дня: Обезьяна. Она открывает новый бизнес.

Удачный день для Обезьяны, Дракона, Крысы, Змеи.

31 октября, пятница

XII Би. Самый опасный день.

Благоприятно: рекомендуется посвятить этот день рекламной деятельности, ведению переписки и разбору корреспонденции. Также это подходящее время для начала диеты или введения ограничений в питании.

Неблагоприятно: все основные дела. Отмените встречи и путешествия.

Покровитель дня: Петух. Он закрывает свой бизнес, использует диеты и ограничения.

Удачный день для Петуха, Быка, Змеи, Дракона.

1 ноября, суббота

В этот день можно устраивать встречи и праздники Фото: Размик Закарян © URA.RU

I Цзян. Созидание. День, когда рождаются 10 000 вещей.

Благоприятно: можно запускать новые бизнес-проекты, совершать покупки и продажу, отправляться в деловые поездки. Рекомендуется назначать встречи, устанавливать новые знакомства и расширять круг общения. Это удачное время для того, чтобы открывать неизвестные ранее направления в собственной жизни и проявлять максимальную активность.

Неблагоприятно: длительные путешествия по воздуху и морю, строительство, садоводство, бухгалтерия.

Покровитель дня: Собака. Она занята созидательным трудом.

Удачный день для Собаки, Тигра, Лошади, Кролика.

2 ноября, воскресенье

II Чу. Разрушение. Опасный день.

Благоприятно: провести генеральную уборку, стирку и организовать пространство, уделив внимание разбору шкафов. Благотворно скажутся процедуры по уходу за телом, занятия спортом, йогой, а также практики медитации и визит к врачу.

Неблагоприятно: все основные виды деятельности. Не назначайте свадьбу, не путешествуйте, не знакомьтесь.

Покровитель дня: Свинья. Она разрушает все негативное, очищает пространство.