Фэн-шуй прогноз с 27 октября по 2 ноября: опасные и удачные дни
На этой неделе есть благоприятные дни для всех сфер жизни
Неделя с 27 октября по 2 ноября, согласно фэн-шуй, ожидается насыщенной на события. В эти дни можно начинать новые проекты, менять работу, устраивать праздники. Однако в некоторые дни нужно быть осторожными во время путешествий. Подробнее о благоприятных днях и способах избежать сложные ситуации — в материале URA.RU.
27 октября, понедельник
VIII Вэй. Опасный день!
Благоприятно: отказаться от важных дел, встретиться с друзьями, расслабиться и радоваться жизни.
Неблагоприятно: новые проекты сегодня не приведут к успеху. Не стоит пытаться преодолеть преграды силой. Подходящий момент для этого наступит позже. День не располагает к проведению деловых переговоров, заключению договоров, открытию новых объектов или организации свадебных торжеств.
Покровитель дня: Змея. Она находится в расслаблении и покое.
Удачный день для Змеи, Быка, Петуха и Обезьяны.
28 октября, вторник
В этот день можно путешествовать
IX Чэн. Успех.
Благоприятно: день удачен для различных сфер деятельности, включая путешествия, поиск работы и уход за садом. Активность в жизни заметно возрастает. Рекомендуется уделять максимум времени текущим делам, что значительно повысит шансы на достижение успеха. День считается особенно удачным для реализации значимых проектов и принятия важных решений.
Неблагоприятно: вмешиваться в чужие дела, давать указания и делать замечания.
Покровитель дня: Лошадь. Она занята решением своих задач.
Удачный день для Лошади, Тигра, Собаки, Овцы.
29 октября, среда
X Шоу. Принятие. Небесный Император приумножает свои сокровища.
Благоприятно: успешно будут проходить сделки, образовательные мероприятия, инвестиции личных средств, проведение свадеб, а также любые виды деятельности вне дома. День отличается высокой продуктивностью и подходит для активной работы. Рекомендуется записываться на обучающие курсы и приобретать необходимые товары.
Неблагоприятно: путешествия, лечение. Отложите поездки и визит к врачу.
Покровитель дня: Овца. Она принимает сокровища, заработанные честным трудом.
Удачный день для Овцы, Кролика, Свиньи, Лошади.
30 октября, четверг
XI Кай. Открывание.
Благоприятно: рекомендуется уделить внимание обучению, творческой деятельности, ведению бизнеса, посещению клубных мероприятий. Можно заняться деловой перепиской, бухгалтерскими вопросами, а также совершить короткие поездки.
Неблагоприятно: тяжелый труд, похороны, дальние путешествия.
Покровитель дня: Обезьяна. Она открывает новый бизнес.
Удачный день для Обезьяны, Дракона, Крысы, Змеи.
31 октября, пятница
XII Би. Самый опасный день.
Благоприятно: рекомендуется посвятить этот день рекламной деятельности, ведению переписки и разбору корреспонденции. Также это подходящее время для начала диеты или введения ограничений в питании.
Неблагоприятно: все основные дела. Отмените встречи и путешествия.
Покровитель дня: Петух. Он закрывает свой бизнес, использует диеты и ограничения.
Удачный день для Петуха, Быка, Змеи, Дракона.
1 ноября, суббота
В этот день можно устраивать встречи и праздники
I Цзян. Созидание. День, когда рождаются 10 000 вещей.
Благоприятно: можно запускать новые бизнес-проекты, совершать покупки и продажу, отправляться в деловые поездки. Рекомендуется назначать встречи, устанавливать новые знакомства и расширять круг общения. Это удачное время для того, чтобы открывать неизвестные ранее направления в собственной жизни и проявлять максимальную активность.
Неблагоприятно: длительные путешествия по воздуху и морю, строительство, садоводство, бухгалтерия.
Покровитель дня: Собака. Она занята созидательным трудом.
Удачный день для Собаки, Тигра, Лошади, Кролика.
2 ноября, воскресенье
II Чу. Разрушение. Опасный день.
Благоприятно: провести генеральную уборку, стирку и организовать пространство, уделив внимание разбору шкафов. Благотворно скажутся процедуры по уходу за телом, занятия спортом, йогой, а также практики медитации и визит к врачу.
Неблагоприятно: все основные виды деятельности. Не назначайте свадьбу, не путешествуйте, не знакомьтесь.
Покровитель дня: Свинья. Она разрушает все негативное, очищает пространство.
Удачный день для Свиньи, Овцы, Кролика, Тигра.
