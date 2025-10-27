Какие праздники отмечают 28 октября 2025: что можно и нельзя делать
Что можно отметить 28 октября 2025 года
Вторник, 28 октября, в мире связан с анимацией, дзюдо, дикой едой и домашним печеньем. В России отмечают день бабушек и дедушек и день рождения московского водопровода. Православные верующие чтят память преподобного Евфимия Нового Солунского, а в народе — Ефим Осенний. В эту дату родились Эразм Роттердамский, Дон Ласк, Роман Виктюк, Билл Гейтс, Джулия Робертс и Хоакин Феникс. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 28 октября 2025 года
Международный день анимации
В 1892 году француз Эмиль Рейно показал публике свой «оптический театр» — праксиноскоп, демонстрировавший движущиеся картинки. Это событие считается рождением анимации. В 2002 году французское отделение ASIFA утвердило дату праздника, а Россия присоединилась к нему в 2007 году, посвятив первый праздник памяти Александра Татарского — автора «Пластилиновой вороны».
Ежегодно 28 октября отмечается праздник создателей мультфильмов и их поклонников
Во многих странах проходят показы мультфильмов, фестивали и мастер-классы. В России к празднику приурочен Большой фестиваль мультфильмов, где демонстрируют лучшие отечественные и зарубежные работы.
Интересные факты
- Первый российский мультфильм создал Александр Ширяев в 1906 году.
- Студия «Союзмультфильм» основана в 1936-м и подарила миру героев Винни-Пуха, Простоквашино и многих других.
- В 2013 году IBM создала самый маленький мультфильм — всего 242 кадра.
Всемирный день дзюдо
Всемирный день дзюдо отмечается 28 октября — в день рождения основателя Дзигоро Кано. Он создал дзюдо не просто как боевое искусство, а как философию, где сила сочетается с уважением, дисциплиной и добротой.
Кано считал, что дзюдо воспитывает человека духовно и физически. Он не брал платы с учеников и сам разработал удобную форму для занятий. В Россию дзюдо привез Василий Ощепков, ученик Кано, открывший первую школу в Москве.
Сегодня дзюдо занимаются более 20 миллионов человек, а с 1964 года оно входит в программу Олимпийских игр
Международная федерация учредила Всемирный день дзюдо в 2011 году, чтобы продвигать ценности спорта — уважение, упорство и честь. Символ праздника — поклон, знак признания соперника.
День дикой еды
День дикой еды отмечается в последнюю субботу и воскресенье октября. Этот праздник напоминает о собирательстве — умении находить пищу в природе.
Еще до земледелия люди питались листьями, кореньями, ягодами и орехами. Славяне готовили блюда из крапивы, щавеля и рябины, а напитки — из меда и дикорастущих трав. У бушменов и сегодня до 80% рациона составляют растения.
Природа щедра, и ее дары — это связь человека с живым миром
Идею праздника связывают с американским писателем Юэллом Гиббонсом, автором книги «В поисках дикой стражи» (1962). Сейчас во многих странах проводят экскурсии и мастер-классы, где учат находить съедобные растения и готовить из них блюда.
День домашнего печенья
Этот теплый праздник отмечается 28 октября. Он посвящен любимой выпечке, приготовленной своими руками. Первые прообразы печенья появились около 10 тысяч лет назад — кусочки теста выпекали, чтобы проверить температуру печи. Настоящую популярность оно обрело с появлением сахара, став сладким и ароматным.
28 октября — отличный повод наполнить дом ароматом свежей выпечки и теплом общения
В этот день хозяйки пекут печенье, кексы, пряники, угощают близких и устраивают чаепития. Домашнее печенье может быть любым: овсяным, ореховым, шоколадным, творожным, имбирным — главное, чтобы оно было сделано с любовью.
Российские праздники 28 октября 2025 года
День бабушек и дедушек
Этот праздник, который отмечается в России 28 октября, посвящен старшему поколению — хранителям семейных традиций и мудрости. Бабушки и дедушки помогают воспитывать внуков, передавая жизненный опыт и моральные ценности.
Этот день, как и любой другой, — отличный повод позвонить близким
Дата выбрана в честь славянского праздника Осенние Деды, посвященного памяти предков. Праздник в России отмечается с 2009 года, его цель — подчеркнуть важность старшего поколения в семье и укрепление связи между поколениями.
В этот день внуки поздравляют старших, навещают их, дарят цветы и небольшие подарки, устраивают семейные чаепития и собирают воспоминания о родных.
День рождения московского водопровода
В этот день в 1804 году был открыт Ростокинский акведук, по которому вода из Мытищ поступала в Москву. Первый столичный водопровод строился с 1779 года, вдохновляясь римскими акведуками, и несколько раз реконструировался для увеличения подачи воды и создания системы противопожарной безопасности.
Сегодня московский водопровод — крупнейшая в Европе система водоснабжения с автоматизированными станциями и 13 тыс. км сетей, обеспечивающая столицу чистой водой.
Православный праздник 28 октября 2025 года
День памяти преподобного Евфимия Нового Солунского
Святого почитают как преподобного, называя «Новым», чтобы отличать от Евфимия Великого
Преподобный Евфимий, в миру Никита, родился в христианской семье в Галатии. По настоянию матери женился, но вскоре оставил дом, принял монашеский постриг на горе Олимп и подвизался в общежительном монастыре.
Позднее стал схимником и ушел на Афон, где жил в пещере с отшельником Иосифом, борясь с искушениями. Евфимий подвизался на столпе близ Солуни, исцелял людей и наставлял пришедших за советом.
В 863 году он основал мужскую и женскую обители на горе Перистера, частью которых управлял 14 лет; в женскую обитель вошли его мать и жена. Перед смертью в 898 году он переселился в Палестину, где скончался, а мощи были перенесены в Солунь.
Народный праздник 28 октября 2025 года
Ефим Осенний (Льняницы, Пчельник)
В народе 28 октября отмечают праздник Ефим Осенний, связанный с преподобным Евфимием Новым Солунским. Святого считали покровителем домашних дел и защиты от злых духов.
Трепание и чесание льна считалось своеобразным обрядом, направленным на защиту дома и семьи от нечистой силы. Женщины собирались в теплых, нежилых помещениях — банях, хлевах или специальных мастерских, чтобы работать с волокнами.
Лен тщательно мяли и отбивали о специальные дощечки или столбы, иногда применяя трепало — деревянный инструмент особой формы. После трепания волокна сортировали по качеству и цвету, а из отходов делали жгуты, веревки или подстилку для скота. Считалось, что хорошо вытрепанный и тщательно подготовленный лен приносит в дом здоровье, достаток и защищает от болезней.
Главной традицией 28 октября было трепание и чесание льна
Женщины в этот день также следили за духовной защитой дома. Народ верил, что в конце октября особенно активизируется нечистая сила, среди которой была кикимора. Она могла появляться около ткацких станков, путать нити и портить пряжу, а также бить посуду и пугать домочадцев. Пряжа, приготовленная в этот день, считалась особенно сильным оберегом. Ее хранили отдельно и использовали для защиты больных или во время эпидемий, завязывая на запястье человека, который должен был выздороветь.
Мужчины в Ефимов день занимались подготовкой ульев к зимовке. Пчел собирали и помещали в омшаники, утепляли жилища для насекомых, чтобы сохранить их здоровье. Также мужчины ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, готовили сани и валенки, что считалось важной частью подготовки к холодному сезону. В более теплых районах мужчины могли до конца октября убирать последние урожайные остатки с полей, подготавливая землю и хозяйство к зиме.
Чтобы защититься, хозяйки крестили ткацкий станок и молились святому Евфимию
Народные обряды 28 октября также включали смотрины льна. Женщины выставляли на двор свои обработанные волокна, чтобы оценить их тонкость, мягкость и качество. Этот ритуал имел не только практическое значение, но и символическое: считалось, что через качественный лен человек может влиять на свое будущее благополучие и здоровье семьи.
Люди в этот день молились святому Евфимию, прося защиты от злых духов и болезней. Считалось, что этот день особенно благоприятен для укрепления дома и семьи, поэтому важно было работать с душой и заботой, не позволяя унынию и раздражению проникнуть в дом.
Народные приметы 28 октября
Большинство примет в этот день было связано с небом: если на закате оно окрашивается в красные тона, в ближайшее время ожидаются заморозки. Появление облаков во время восхода солнца обычно указывало на предстоящую непогоду. Луна, окруженная ореолом или имеющая красноватое свечение, могла быть признаком приближающихся заморозков и снегопада.
Слабое свечение звезд свидетельствует о сохранении теплой погоды примерно на две недели
Наблюдали и за фауной: если сова подает голос в дневное время, это предвещает ухудшение погодных условий. Появление летающих комаров говорит о том, что грядущая зима будет достаточно мягкой.
Чего нельзя делать 28 октября
- Убираться, шить, стирать, чинить старые вещи — это приносит болезни и несчастья.
- Заплетать косы или ходить с распущенными волосами — к бедам и вмешательству нечистой силы.
- Пересчитывать деньги — к финансовым трудностям.
- Грустить и печалиться — к проблемам в доме.
- Рассказывать о будущих планах — они не сбудутся.
- Использовать постельное белье прежнего года — к застою и болезням.
Знаменитости, родившиеся 28 октября
- Эразм Роттердамский (1466–1536) — голландский философ, мыслитель, теолог, библеист, писатель, переводчик и педагог, прозванный «князем гуманистов».
- Николай Страхов (1828–1896) — русский философ, литературный критик.
- Фрэнсис Бэкон (1909–1992) — английский художник-экспрессионист, мастер фигуративной живописи.
- Дон Ласк (1913–2018) — американский режиссер анимации и аниматор персонажей, работавший в самых крупных анимационных студиях США.
- Роман Виктюк (1936–2020) — советский и российский театральный режиссер, народный артист РФ.
- Билл Гейтс (род. 1955) — американский предприниматель и общественный деятель, основатель корпорации Microsoft.
- Джулия Робертс (род. 1967) — американская актриса кино и телевидения.
- Федор Двинятин (род. 1968) — член клуба знатоков «Что? Где? Когда?», обладатель четырех «Хрустальных сов».
- Михаил Трухин (род. 1971) — советский и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа.
- Хоакин Феникс (род. 1974) — американский актер, продюсер, музыкант и клипмейкер.
- Мэтт Смит (род. 1982) — английский актер театра, кино и телевидения, а также кинорежиссер.
- Фрэнк Оушен (род. 1987) — американский певец, автор песен и рэпер.
