Под Пермью по вине пьяного полицейского в ДТП погибли два человека

В Прикамье в результате ДТП погибли два человека, еще двое были доставлены в больницу с травмами. Виновником аварии стал сотрудник пермского управления УМВД России, передает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. Проверка показала — нарушитель употреблял алкоголь.

«В результате водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте происшествия. Еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести <...>. Фигурант с места происшествия скрылся», — указано в telegram-канале ведомства.