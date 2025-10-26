Логотип РИА URA.RU
Под Пермью по вине пьяного полицейского в ДТП погибли два человека

26 октября 2025 в 22:08
Смертельная авария произошла на трассе Новые Ляды — Сылва

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Прикамье в результате ДТП погибли два человека, еще двое были доставлены в больницу с травмами. Виновником аварии стал сотрудник пермского управления УМВД России, передает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. Проверка показала — нарушитель употреблял алкоголь.

«В результате водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте происшествия. Еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести <...>. Фигурант с места происшествия скрылся», — указано в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло в ночь на воскресенье, 26 октября, на трассе Новые Ляды — Сылва. По предварительным данным, водитель Toyota (полицейский) выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. Правоохранителя задержали и поместили под стражу, ему уже предъявили обвинение. Расследование инцидента продолжается.

