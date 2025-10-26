Проблемы с питьевой водой в пермском поселке привлекли внимание Бастрыкина

В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с водоснабжением в поселке Куеда (Пермский край). Основанием для проверки стали сообщения о том, что местные жители вынуждены пользоваться водой из скважин, качество которой вызывает серьезные опасения: жидкость отличается резким запахом и наличием ржавых примесей, что делает ее непригодной для питья. Об этом сообщается в telegram-канале СКР.

«В СМИ сообщается о нарушении прав жителей поселка Куеда на качественное водоснабжение. В связи с отсутствием в части населенного пункта водопроводной системы единственным источником жизненно необходимого ресурса являются скважины. Однако вода в них непригодна для потребления и использования в бытовых целях. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении.