Проблемы с питьевой водой в пермском поселке привлекли внимание Бастрыкина
В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка
Фото: Следственный комитет РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с водоснабжением в поселке Куеда (Пермский край). Основанием для проверки стали сообщения о том, что местные жители вынуждены пользоваться водой из скважин, качество которой вызывает серьезные опасения: жидкость отличается резким запахом и наличием ржавых примесей, что делает ее непригодной для питья. Об этом сообщается в telegram-канале СКР.
«В СМИ сообщается о нарушении прав жителей поселка Куеда на качественное водоснабжение. В связи с отсутствием в части населенного пункта водопроводной системы единственным источником жизненно необходимого ресурса являются скважины. Однако вода в них непригодна для потребления и использования в бытовых целях. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении.
Отмечается, что многочисленные обращения жителей в различные ведомства не дали положительного результата, подвоз питьевой воды не был обеспечен. Ход выполнения поручений, а также проведение процессуальной проверки находятся на контроле центрального аппарата ведомства.
