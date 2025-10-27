Продажа алкоголя в Перми будет под запретом
По праздникам в Перми алкоголь не купить
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Запрет на продажу алкоголя в магазинах ввели пермские власти на время празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщили в мэрии Перми.
«В соответствии с постановлением правительства Пермского края не допускается розничная продажа алкогольной продукции в День народного единства 4 ноября на территории города Перми», — говорится на сайте администрации города. Запрет касается и других населенных пунктов региона.
Нарушителей обещают штрафовать. Должностным лицам грозит от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим — от 100 до 300 тысяч рублей.
