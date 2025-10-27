Жуткая находка в ЖК, санкции США и развитие гуманоидов: топ-7 новостей Перми и края

Махонин получил престижную премию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На неделе с 20 по 26 октября 2025 года в Перми и Пермском крае произошло немало значимых событий. От присуждения престижной правовой премии до трагедий и острых экономических новостей. Так, бывший министр Козюков стал первым вице-спикером пермского заксобрания. Крупный промышленный актив Пермского края сменил топ-менеджера. Санкции США коснулист пермского предприятия. Пермские создатели роботов войдут в ассоциацию по развитию гуманоидов. Эти и другие новости прошедшей недели — в материале URA.RU.

Пермский губернатор Махонин получил высокую награду

В Перми во второй раз прошла церемония врученияи Всероссийской правовой премии имени В.И. Татищева. Лауреатами стали экс-премьер-министр России, бывший глава ФСБ Сергей Степашин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В своей речи губернатор отметил, что награда накладывает на него дополнительную ответственность и пообещал продолжить работу на благо края и всей страны. «Я ни разу не пожалел о выборе профессии», — подчеркнул Махонин.



Премия Татищева вручается во второй раз. В прошлом году ее получили советник президента РФ Владимир Мединский и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кадровые перестановки в заксобрании Прикамья

В законодательном собрании Пермского края прошли очередные изменения. Был официально избран первый вице-спикер регионального парламента — им стал бывший министр сельского хозяйства Александр Козюков.

По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали все 47 присутствовавших депутатов. Пост первого вице-спикера стал вакантным после перехода Вячеслава Григорьева в Совет Федерации.

Назначение нового директора на «Редуктор-ПМ»

Крупный промышленный актив Пермского края сменил топ-менеджера. Новым генеральным директором завода «Редуктор-ПМ» назначен Сергей Юрасов, ранее возглавлявший ПАО «НПО „Искра“». На встрече с коллективом Юрасов заявил, что главная задача — обеспечить успешное и стабильное развитие предприятия в условиях рыночных вызовов. АО «Редуктор-ПМ» является ведущим производителем и обслуживающей структурой по вертолетным редукторам и трансмиссиям в России.

Ранее ПАО «НПО „Искра“ покинул генеральный директор Сергей Юрасов, занимавший должность с 2020 года. С 21 октября 2025 года он был назначен гендиректором пермского предприятия АО „Редуктор-ПМ“.

В пермском ЖК Гулливер, где жильцы нашли части тела женщины

Тело женщины было обнаружено в ЖК «Гулливер» 20 октября. О страшной находке сообщила одна из жительниц дома. Позже выяснилось, что в гибели женщины нет состава преступления. По словам собеседника URA.RU, версия про убийство не подтвердилась. Следствие считает, что сильные повреждения тело женщины получило при падении с большой высоты и ударе о твердую поверхность. Тем не менее, проверка продолжается.

У женщины есть 16-летняя дочь. Девочка находится с отцом. Им оказывают психологическую помощь. Ранее появилась информация, что у женщины осталось трое детей, однако ее опровергли.

Cанкции США против «Лукойл-Пермь»

Экономическую повестку недели во многом определили международные события. Министерство финансов США опубликовало обновленный перечень санкций против российских энергетических компаний. Под ограничения попало и пермское дочернее предприятие «Лукойла».



Санкции связаны с позицией Вашингтона по урегулированиюконфликта на Украине и затрагивают сразу 28 дочерних структур «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла» по всей России. Новые ограничения предусматривают блокировку активов на территории США и запрет на любые операции с этими компаниями для американских лиц.

Новый рекорд средней стоимости бензина

Согласно данным Росстата, с 14 по 20 октября стоимость одного литра бензина в Пермском крае выросла на 32 копейки, достигнув 64,09 рубля. Дизельное топливо за тот же период подорожало на 39 копеек — до уровня 73,64 рубля за литр.

Этот показатель является максимальным среди всех субъектов Приволжского федерального округа. В сравнении с другими регионами ПФО Пермский край делит седьмое место по стоимости бензина с Нижегородской областью.

Пермские создатели роботов войдут в национальную ассоциацию

Пермские создатели роботов войдут в российскую ассоциацию по развитию гуманоидных роботов. В коалицию «Новая технологическая коалиция» (НТК) войдут предприятия «Промобот», «Дабл ю экспо» и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).