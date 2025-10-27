Суд не стал сносить киоски у пермского торгового центра
Киоски хотели снести, чтобы освободить место под парковку (архивное фото)
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Перми, которая требовала снести киоски у торгового центра «Времена года» в Дзержинском районе. Власти просили владельцев торговых точек убрать их, чтобы освободить место под парковку, в том числе для инвалидов. Решение опубликовано в картотеке суда.
«Суд рассмотрел иск администрации Перми к индивидуальным предпринимателям Игорю Жукову и Николаю Склярову. Решил в удовлетворении заявленных требований отказать», — сказано в документах суда.
Уточняется, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца. По данным 2ГИС, в этих киосках находятся пекарня «Хлебница», молочный магазин «Вемол» и мясной магазин «Куединский».
