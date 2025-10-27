Суд не стал сносить киоски у пермского торгового центра

Киоски хотели снести, чтобы освободить место под парковку (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Перми, которая требовала снести киоски у торгового центра «Времена года» в Дзержинском районе. Власти просили владельцев торговых точек убрать их, чтобы освободить место под парковку, в том числе для инвалидов. Решение опубликовано в картотеке суда.

«Суд рассмотрел иск администрации Перми к индивидуальным предпринимателям Игорю Жукову и Николаю Склярову. Решил в удовлетворении заявленных требований отказать», — сказано в документах суда.