Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пермский край замкнул топ-10 рейтинга РФ по развитию соцпредпринимательства

27 октября 2025 в 02:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Регион традиционно занимает высокие места в рейтинге поддержки некоммерческого сектора, но в топ попал впервые

Регион традиционно занимает высокие места в рейтинге поддержки некоммерческого сектора, но в топ попал впервые

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Прикамье впервые вошло в десятку лучших регионов России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и соцпредпринимательства. Соответствующий рейтинг был подготовлен Минэкономразвития РФ.

«Пермский край занял 10-ю строчку рейтинга, впервые войдя в группу лидеров. В прошлом году регион был на 15-й позиции», — поясняет пресс-служба правительства Прикамья.

Рейтинг составляется на основании двадцати критериев, объединенных в семь основных направлений. В их число входят такие аспекты, как муниципальная и информационная поддержка, меры налогового стимулирования, развитие инфраструктуры, а также обеспечение участия негосударственных организаций в оказании социальных услуг. Список лидеров сегмента регулярно обновляется с 2017 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал