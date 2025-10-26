Пермский край замкнул топ-10 рейтинга РФ по развитию соцпредпринимательства
Регион традиционно занимает высокие места в рейтинге поддержки некоммерческого сектора, но в топ попал впервые
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Прикамье впервые вошло в десятку лучших регионов России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и соцпредпринимательства. Соответствующий рейтинг был подготовлен Минэкономразвития РФ.
«Пермский край занял 10-ю строчку рейтинга, впервые войдя в группу лидеров. В прошлом году регион был на 15-й позиции», — поясняет пресс-служба правительства Прикамья.
Рейтинг составляется на основании двадцати критериев, объединенных в семь основных направлений. В их число входят такие аспекты, как муниципальная и информационная поддержка, меры налогового стимулирования, развитие инфраструктуры, а также обеспечение участия негосударственных организаций в оказании социальных услуг. Список лидеров сегмента регулярно обновляется с 2017 года.
