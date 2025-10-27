Расчет БПЛА под командованием пермяка уничтожил украинских диверсантов в ДНР
Враг был обнаружен с воздуха
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Расчет БПЛА под командованием младшего сержанта из Прикамья Николая (фамилия не указана в целях безопасности) уничтожил диверсантов ВСУ. Вражеская группа из трех человек была обнаружена на территории ДНР, рассказали URA.RU в ветеранском сообществе «Сила в братстве — 59».
«Один из операторов дронов обнаружил передвижение националистов. Николай принял решение сблизиться с противником. Группа, заняв выгодную позицию, по команде младшего сержанта открыла огонь и уничтожила украинских боевиков», — пояснили ветераны.
Пермяк проходит военную службу по контракту. На передовой он находится с октября 2024 года. Описанный выше эпизод произошел в августе текущего года.
Ранее URA.RU писало про стрелка из Пермского края, который уничтожил украинский дрон, выполняя задание по доставке боеприпасов артиллерийской батарее. Другой пермский военнослужащий сумел сбить БПЛА врага и спасти раненых снабженцев.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.