Армия и оружие

Расчет БПЛА под командованием пермяка уничтожил украинских диверсантов в ДНР

27 октября 2025 в 07:36
Враг был обнаружен с воздуха

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Расчет БПЛА под командованием младшего сержанта из Прикамья Николая (фамилия не указана в целях безопасности) уничтожил диверсантов ВСУ. Вражеская группа из трех человек была обнаружена на территории ДНР, рассказали URA.RU в ветеранском сообществе «Сила в братстве — 59».

«Один из операторов дронов обнаружил передвижение националистов. Николай принял решение сблизиться с противником. Группа, заняв выгодную позицию, по команде младшего сержанта открыла огонь и уничтожила украинских боевиков», — пояснили ветераны. 

Пермяк проходит военную службу по контракту. На передовой он находится с октября 2024 года. Описанный выше эпизод произошел в августе текущего года.

Ранее URA.RU писало про стрелка из Пермского края, который уничтожил украинский дрон, выполняя задание по доставке боеприпасов артиллерийской батарее. Другой пермский военнослужащий сумел сбить БПЛА врага и спасти раненых снабженцев.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

