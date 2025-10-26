Сложный тест ко дню рождения анимации: проверь свои знания советских мультфильмов

Международный день анимации празднуется 28 октября. В нашей стране расцвет этого искусства в нашей стране пришелся на советскую эпоху, подарившую миру уникальную мультипликационную вселенную. Эти ленты, нарисованные вручную, стали школой добра, юмора и дружбы для многих поколений. Тест URA.RU предлагает окунуться в этот волшебный мир! Проверь, насколько хорошо ты знаешь и помнишь творения легендарных студий «Союзмультфильм» и «Экран». Сможешь ли ответить на все вопросы теста?