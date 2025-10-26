В Пермском крае на торги выставили участки с залежами нефти и газа

Победитель аукциона получит право на добычу углеводородного сырья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Приволжское управление по недропользованию (Приволжскнедра) объявило аукционы на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на двух нефтеносных участках Прикамья. Эта информация содержится в электронной базе торгов.

«Совокупная цена лотов (стоимость двух лицензий на разведку и добычу) немногим превышает 55,5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 27 ноября. Победителя определят 12 декабря», — указано на портале Nedrainfo.