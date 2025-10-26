Пермские создатели роботов войдут в ассоциацию по развитию гуманоидов
Российские компании совместно с университетами создадут ассоциацию для разработки антропоморфных роботов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермские создатели роботов войдут в российскую ассоциацию по развитию гуманоидных роботов. В коалицию «Новая технологическая коалиция» (НТК) войдут предприятия «Промобот», «Дабл ю экспо» и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).
«Главной целью коалиции станет развитие российской платформы антропоморфной робототехники и локализация критически важных технологий. Российские компании совместно с университетами создадут ассоциацию для разработки антропоморфных (гуманоидных) роботов — „Новая технологическая коалиция“ (НТК). В нее войдут компании „Промобот“, „Дабл ю экспо“, а также Пермский национальный политех (ПНИПУ)», — сообщают «Ведомости».
В новую ассоциацию, помимо пермских производителей роботов, войдут компании «Айдол», «Корпорация роботов» (робостанция на ВДНХ), а также Казанский технический университет, Санкт-Петербургский ЛЭТИ и Томский ТУСУР. Организация сосредоточится на развертывании российской технологической платформы и локализации критически важных компонентов для производства гуманоидных роботов.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!