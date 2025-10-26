Пермские создатели роботов войдут в ассоциацию по развитию гуманоидов

Российские компании совместно с университетами создадут ассоциацию для разработки антропоморфных роботов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермские создатели роботов войдут в российскую ассоциацию по развитию гуманоидных роботов. В коалицию «Новая технологическая коалиция» (НТК) войдут предприятия «Промобот», «Дабл ю экспо» и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).

