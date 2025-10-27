Крупнейший пермский подрядчик раскрыл акционеров впервые с 2022 года

Весной компания завершила процесс перерегистрации с Уфы на Пермь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермское акционерное общество «Уралмостострой» (УМС) обновило сведения о структуре владения акциями. Актуальная информация о составе акционеров за прошлый год была размещена в базе «СПАРК-Интерфакс». В последний раз эти данные обновлялись в 2022 году.

«В АО 41% акций находится во владении Павла Рабухина, ранее возглавлявшего уфимский Мостоотряд №30, который входит в структуру УМС. Директор челябинского филиала УМС Игорь Печенкин владеет 18,8% акций. Юлии Морозовой, которую связывают с бывшим гендиректором УМС Константином Морозовым (скончался в 2017 году), принадлежит 19,3% акций. Еще 14,4% — закреплено за Юрием Истягиным, руководителем пермского филиала общества — Мостоотряда №123», — опубликованные сведения проанализировало издание «Коммерсант-Прикамье».