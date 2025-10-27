Крупнейший пермский подрядчик раскрыл акционеров впервые с 2022 года
Весной компания завершила процесс перерегистрации с Уфы на Пермь
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Пермское акционерное общество «Уралмостострой» (УМС) обновило сведения о структуре владения акциями. Актуальная информация о составе акционеров за прошлый год была размещена в базе «СПАРК-Интерфакс». В последний раз эти данные обновлялись в 2022 году.
«В АО 41% акций находится во владении Павла Рабухина, ранее возглавлявшего уфимский Мостоотряд №30, который входит в структуру УМС. Директор челябинского филиала УМС Игорь Печенкин владеет 18,8% акций. Юлии Морозовой, которую связывают с бывшим гендиректором УМС Константином Морозовым (скончался в 2017 году), принадлежит 19,3% акций. Еще 14,4% — закреплено за Юрием Истягиным, руководителем пермского филиала общества — Мостоотряда №123», — опубликованные сведения проанализировало издание «Коммерсант-Прикамье».
В настоящее время компания «Уралмостострой» осуществляет не только строительство мостов и путепроводов, но также занимается выпуском железобетонных и металлических конструкций, арматуры, выполнением дорожных работ и обслуживанием трасс, задействована в других отраслях. Предприятие выступает ведущим подрядчиком региона, одержавшим победу в ряде тендеров на возведение очистных сооружений и на строительство дорог.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!