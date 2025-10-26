Крупнейший производитель фанеры в России ликвидирует пермскую дочернюю компанию
Мощности производства собирались использовать для нужд фанерного комбината
Фото: Ася Бронникова
Группа компаний «Свеза» собирается ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Инсайт» в Пермском крае. Соответствующая информация размещена на платформах «СПАРК-Интерфакс» и Rusprofile.
«В Пермском крае будет ликвидировано ООО „Инсайт“. Процесс планируют завершить 14 октября 2026 года», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Создание дочерней фирмы было обусловлено стремлением наладить выпуск пропиточной пленки, которую пермский комбинат сейчас закупает у сторонних поставщиков.
В структуре собственности пермской компании 60% принадлежит ООО «Свеза», 40% — ООО «Инновационные технологии» из Ленинградской области. Учредителем последнего выступает московское ООО «Перспектива», которым владеет Андрей Крюков — миноритарный акционер Московского кредитного банка (МКБ) и бывший президент «МКБ Капитал».
Решение о ликвидации ООО «Инсайт» связано с пересмотром планов по локализации производства пропиточной пленки для нужд пермского фанерного комбината, находящегося под управлением дочерней структуры «Свезы» — ООО «Свеза Уральский». В ГК подтвердили факт ликвидации, но от дополнительных комментариев отказались.
Компания «Инсайт» была зарегистрирована в декабре 2024 года, а объем инвестиций в проект, по оценкам участников рынка, мог достигнуть 100 млн рублей. В Перми интересы группы «Свеза» представляет ООО «Свеза Уральский», специализирующееся на производстве фанеры, древесно-слоистых материалов и панелей. Группа «Свеза» является одним из крупнейших участников российского лесопромышленного комплекса, объединяя под своим управлением комбинаты по переработке сырья, биопродуктов и внедрению интеллектуальных технологий, а также владеет контрольным пакетом акций ЦБК «Кама» — ведущего в стране производителя мелованной бумаги и картона.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!