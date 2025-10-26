Крупнейший производитель фанеры в России ликвидирует пермскую дочернюю компанию

Мощности производства собирались использовать для нужд фанерного комбината Фото: Ася Бронникова

Группа компаний «Свеза» собирается ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Инсайт» в Пермском крае. Соответствующая информация размещена на платформах «СПАРК-Интерфакс» и Rusprofile.

«В Пермском крае будет ликвидировано ООО „Инсайт“. Процесс планируют завершить 14 октября 2026 года», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Создание дочерней фирмы было обусловлено стремлением наладить выпуск пропиточной пленки, которую пермский комбинат сейчас закупает у сторонних поставщиков.

В структуре собственности пермской компании 60% принадлежит ООО «Свеза», 40% — ООО «Инновационные технологии» из Ленинградской области. Учредителем последнего выступает московское ООО «Перспектива», которым владеет Андрей Крюков — миноритарный акционер Московского кредитного банка (МКБ) и бывший президент «МКБ Капитал».

Решение о ликвидации ООО «Инсайт» связано с пересмотром планов по локализации производства пропиточной пленки для нужд пермского фанерного комбината, находящегося под управлением дочерней структуры «Свезы» — ООО «Свеза Уральский». В ГК подтвердили факт ликвидации, но от дополнительных комментариев отказались.