Аналитики выяснили, сколько должны зарабатывать пермяки, чтобы снять квартиру

Прикамье оказалось на 17 позиции в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Результаты исследования опубликованы на сайте РИА Новости.

«Пермский край — 17 строчка рейтинга. Расчет строился исходя из долей семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры с января по сентябрь текущего года. Таких в регионе 57,8%», — указано в отчете.

По мнению экспертов, совокупный доход пермской семьи, необходимый на оплату аренды и повседневных расходов, должен составлять 105 тысяч рублей. Предполагается, что ячейка общества состоит из двух взрослых и двух детей. После вычета из семейного бюджета сумм, соответствующих прожиточному минимуму, оставшиеся средства распределяются следующим образом: 70% направляются на оплату аренды жилья, остальные 30% — на другие нужды.

