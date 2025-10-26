В Перми утвердили проект двухуровневой транспортной развязки на улице Макаренко

Власти Перми добрили документацию по планировке и межеванию участка, предназначенного для возведения двухуровневой транспортной развязки на улице Макаренко. В проектах изложены ключевые характеристики будущего сооружения, а также представлен список земель, подпадающих под влияние строительных работ. Документ опубликован на сайте регионального Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности

«Утверждена документация по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения „Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко с бульваром Гагарина в Перми“», — сказано в документе. Отмечается, что разработкой занимается ООО «Гео-проект».

Согласно проекту, в районе бульвара Гагарина предусматривается организация шести съездов. Дополнительно планируется возведение двух тоннелей протяженностью по 40 метров, каждый из которых будет включать две полосы шириной 3,5 метра. Необходимость строительства тоннелей обусловлена наличием сквера, расположенного в центральной части улицы Макаренко. После завершения капитального ремонта основной магистрали ее пропускная способность достигнет до 8 тысяч автомобилей в час, а на съездах к бульвару этот показатель составит от 3,5 до 4 тысяч транспортных средств.