Школьница-садистка в Подмосковье прыгала на ребенке, который оскорбил ее мать. ВИДЕО

В Зеленограде 13-летняя школьница накинулась на подростка, который оскорбил ее мать в личной переписке.
Видеозапись избиения ребенка опубликовал Life. На кадрах видно, что свидетелями инцидента на спортивном корте стали еще четыре подростка, которые не стали вмешиваться. Также один человек снимал происходящее на телефон.
Девочка в свитере Pit Bull, напавшая на одного из мальчиков, быстро повалила его на землю, стала пинать и кричать о том, что тот оскорбил ее мать. После этого она несколько раз прыгнула на него, нанося удары ногами и руками. В финале записи слышно, как ребенок кричит: «Не надо, пожалуйста». Официальных комментариев от полиции пока не поступало. О состоянии мальчика также неизвестно.
Видео: Life
Видеозапись изначально была опубликовала в группе «Подслушано Зеленоград», однако спустя несколько часов исчезла. После этого в паблике появилось сообщение: «Администрация сообщества Подслушано Зеленоград удалила размещенное ранее сообщение с видео избиения подростка по обращению одного из участников конфликта. Надеемся, в будущем таких инцидентов в нашем прекрасном городе происходить не будет!»
Пользователи соцсети уже нашли страницу напавшей девочки во «ВКонтакте». Судя по выложенным фотографиям, она уже бывала в полицейском участке и участвовала в драках.