В столичном аэропорту нашли известного судью с пробитой головой

Действующий арбитр КХЛ Павел Комаров найден с пробитой головой в московском аэропорту «Шереметьево». Известный судья летел через столицу после матча из Риги в Нижний Новгород. Мужчину, лежащим на животе без сознания, обнаружил водитель трансфера.
Инцидент произошел в пятницу днем во время доставки пассажиров по полю к трапу самолета. Сразу после этого Комарова привезли в больницу в тяжелом состоянии, пишет «Московский Комсомолец».
В Риге арбитр судил матч между рижским «Динамо» и «Авангардом» вместе с коллегой — Сергеем Беляевым. Перед нападением с Комаровым несколько раз созванивалась супруга, не заподозрившая ничего необычного.
При этом позже жене арбитра показалось странным, что ее муж, летающий бизнес-классом, доставлялся к трапу воздушного судна обычным автобусом. Также в аэропорту женщине сообщили, что Комаров мог упасть сам и разбить себе голову, однако, врачи считают, что травма не совместима с повреждениями, которые диагностируются от падения с высоты собственного тела.
Кроме этого, не до конца ясно, как судью можно было ударить по голове, не привлекая внимания остальных пассажиров автобуса. Супруга пострадавшего сразу же обратилась с заявлением в полицию.
Отметим, что в начале 2000-х годов Павел Комаров выступал за тюменский хоккейный клуб «Газовик».