Челябинский губернатор поделился эмоциями от концерта с участием Спивакова и Герзмавой

Национальный филармонический оркестр России выступил в Челябинске Фото: telegram-канал Алексея Текслера

Народная артистка России Хибла Герзмава и Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова выступили в Челябинске с концертом, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На большом культурном событии побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поделившись эмоциями в своем telegram-канале.

«С великим маэстро Владимиром Спиваковым и потрясающей Хиблой Герзмавой после концерта „Я люблю тебя, жизнь!“ в Челябинске. Он посвящен юбилею Великой Победы. Каждая песня, каждая строчка до мурашек и до слез — от „Священной войны“ и до „Дня Победы“. Песни, которые знает и любит вся страна. Они в нашем культурном коде навсегда», — написал Алексей Текслер.

Концерт прошел в рамках всероссийского тура патриотического музыкального фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!». В программу вошли произведения военных лет и песни о войне, включая композиции Александрова, Окуджавы, Новикова, Тухманова и других авторов. Также прозвучали классические произведения Шостаковича, Чайковского, Свиридова, Глиэра и Хачатуряна. Глава региона поблагодарил артистов за прекрасный вечер, отметив профессионализм артистов и любовь, которую они завоевали у аудитории.

