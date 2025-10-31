Школьник пропал 27 октября (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В районе Эльмаш в Екатеринбурге пропал 14-летний Артем Панкратов. Его местоположение неизвестно с 27 октября. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Панкратов Артем, 14 лет. Дата пропажи: 27. 10. 2025 года. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, микрорайон Эльмаш», — сообщили волонтеры.

Подросток был одет в черные штаны с желтыми вставками, черные кроссовки и двухстороннюю курту (серого и зелено-черного цвета). Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, имеет худощавое телосложение, темные волосы и серые глаза.

