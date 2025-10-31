В Екатеринбурге пропал подросток. Фото
Школьник пропал 27 октября (архивное фото)
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В районе Эльмаш в Екатеринбурге пропал 14-летний Артем Панкратов. Его местоположение неизвестно с 27 октября. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Панкратов Артем, 14 лет. Дата пропажи: 27. 10. 2025 года. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, микрорайон Эльмаш», — сообщили волонтеры.
Подросток был одет в черные штаны с желтыми вставками, черные кроссовки и двухстороннюю курту (серого и зелено-черного цвета). Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, имеет худощавое телосложение, темные волосы и серые глаза.
Розыскные мероприятия проводятся Отделом полиции № 14 УМВД России по городу Екатеринбургу. Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого лица, просят обращаться по телефонам: +7 (343) 356-42-14, по единым номерам экстренных служб 112 и 102, а также с руководителем поисково-спасательного отряда Наталией «Лиса» по номеру телефона 8-900-044-02-20.
