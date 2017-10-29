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29 октября 2017
19:19  29 октября 2017 0

Рассекреченный документ ЦРУ рассказал о «выжившем» Гитлере. ФОТО

Музей восковых фигур и кунсткамера в ЦУ
Фюрер мог общаться со сторонником вдалеке от родной страныФото: Анна Майорова © URA.RU

В рассекреченном документе ЦРУ сказано, что еще в 1955 году информатор разведывательного управления сообщал, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер может скрываться в Южной Америке.

В сообщении агента CIMELODY-3 сообщается, что его коллега говорил с эсэсовцем Филиппом Ситроеном, который заявлял о ежемесячных встречах с Гитлером после окончания Второй мировой войны. Общение происходило в Колумбии, куда эсэсовец приезжал в командировки из Венесуэлы, пишет РИА «Новости».

В доказательство своих слов агент предъявил информатору снимок, где он запечатлен вместе с фюрером в 1954 году в городе Тунха. Копия снимка была приложена к донесению. Также эсэсовец утверждал, что позже Гитлер переехал из Колумбии в Аргентину.

При этом в ЦРУ так и не смогли установить, является ли эта информация достоверной. Отметим, что на этой неделе США открыли доступ к трем тысячам материалов ЦРУ, часть из которых касается убийства президента Штатов Джона Кеннеди.

Гитлер мог остаться в живых и встречаться с подчиненным
Фото: www.cia.gov

Гитлер покончил жизнь самоубийством в ходе штурма столицы Германии Красной армией.

26 октября США открыли доступ к архиву, содержащему около трех тысяч документов, в том числе касающихся убийства президента Джона Кеннеди, напоминает «Русская планета».

Лев Истомин
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