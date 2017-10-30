12:22 30 октября 2017 2

Владимир Бурматов не считает «Поляну сказок» позорищем ФОТО: пресс-служба администрации Челябинска

Депутат Госдумы Владимир Бурматов ответил блогеру Илье Варламову, назвавшему «позорищем за 20 млн рублей» новую детскую площадку в парке Тищенко в Челябинске — самую большую в области. Парк расположен на территории Металлургического района, входящего в округ Бурматова, и сама площадка окружена плакатами с изображением депутата.

«Чтобы народ понимал, кто их осчастливил, перед входом в парк повесили баннер со словами о том, что деньги на площадку выделены депутатом Бурматовым в рамках проекта партии „Единая Россия“. Это тот самый депутат, который в 2010 году прославился постановочным тушением пожара, — пишет Варламов в своем блоге. — Дальше в парке повесили еще несколько растяжек, чтобы холопы точно не забыли, чью руку им целовать!».

Блогер считает, что такая площадка не стоит 20 млн рублей. «Все, к чему прикасается ЕдРо, превращается в г…. В челябинском парке поставили убогую детскую площадку и выдают это за чудо. В России есть такой производитель площадок, фирма „КСИЛ“, вот эти все цветные городки, песочницы, домики — это их рук дело. Они поставляют площадки во все муниципалитеты, они абсолютный монополист и ставят свое примитивное убогое г… везде, где только можно», — делает вывод Варламов. Он предлагает сравнить городок с детскими площадками в Чикаго.

Владимир Бурматов ответил Варламову в своем Instagram, где также выложил фото площадки. Депутат уточняет сумму — не 20, а 19 млн рублей. Эти деньги, по словам Бурматова, были потрачены на только на «Поляну сказок» (так называется детский городок площадью в 500 кв. метров). В парке появились также новая площадка для воркаута и тренажёрный зал под открытым небом, были отремонтированы пешеходные дорожки и восстановлено освещение, появилось видеонаблюдение.

«Учитывая, что в своём материале Илья использует чужие, кем-то, видимо, присланные фотографии с открытия площадки (которое прошло аж месяц назад), цифру ему, судя по всему, тоже прислали, причём вместе с довольно странным текстом, который, кажется, был размещён Ильёй вообще не глядя, — пишет Бурматов. — Забавно, что первое, что всплывает, когда я зашёл в блог к Варламову, это ценник на „размешалово“ — 2000 жетонов. Ясно, понятно. Но, Илья, тогда уж надо тщательнее отрабатывать. Причем пост явно написан не для челябинцев. На „Поляне сказок“ за месяц после ее открытия уже побывало полгорода, и все смогли убедиться, что получилось круто. В области больше нет ни одного такого детского городка. Так что варламовский пост — явно на „внешний контур“. Видимо, шлют привет за какое-то комитетское решение. Уже наступили кому-то на хвост. Переживают. В следующий раз наступим на что-нибудь более чувствительное, чтоб к подготовке компромата относились более ответственно, бездари».

«Таких масштабных работ в парке Тищенко не было уже много лет, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь главы Челябинска Владимир Сафонов. — Жители нам действительно благодарны. Появился спортзал под открытым небом, который даже в холодное время не пустует. А новый детский городок — один из крупнейших в России».

На странице «Подслушано на ЧМЗ» «ВКонтакте» мнения жителей, обсуждающих пост Ильи Варламова, разделились. «Нормальная площадка, сыну нравится!», «Надо радоваться, что вообще хоть что-то сделали», «Площадка замечательная, какая вам разница, сколько это стоит, считайте свои деньги и живите своей жизнью, а не чужой», — пишут одни. Другие же считают, что «такое г… не стоит 20 млн рублей».

Детская площадка «Поляна сказок» площадью 550 кв. метров была открыта в парке Тищенко 5 октября 2017 года. Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России», средства в размере 19,6 млн рублей выделили из федерального бюджета по проекту «Городская среда» для реконструкции парка.