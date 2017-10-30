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30 октября 2017
18:10  30 октября 2017 0

Фельгенгауэр убегает, держась за горло: опубликована видеозапись нападения на ведущую «Эха Москвы»

После нападения Татьяна сама спустилась вниз на лифтеФото: Life shot

Опубликована запись с камер наблюдения из здания, в котором находится редакция радиостанции «Эхо Москвы». На записи видно, как Бориц Гриц, который перережет горло ведущей Татьяне Фельгенгауэр, идет по коридору редакции, заходит в студию и уходит куда-то влево. Спустя несколько секунд забегали люди. Инцидент произошел в комнате, где нет камеры наблюдения. Видимо, в этот момент там мужчины скрутили нападавшего, а Татьяна, держась за горло, выбежала в соседнее помещение. Примечательно, что все коллеги дружно уткнулись в телефоны, совершенно проигнорировав девушку с перерезанным горлом. Татьяна с одной из женщин бежит в коридор и на лифте спускается вниз.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ранил ведущую 48-летний Борис Гриц, имеющий российское и израильское гражданство. В полиции он заявил, что на протяжении пяти лет Татьяна телепатически его сексуально домогалась. Следователи подозревают, что Гриц симулирует безумие.

Татьяна после операции была помещена в реанимацию. Ее состояние уже стабилизировалось, и ведущую перевели в отделение. Татьяна написала на своей странице в «Фейсбуке», как все произошло, ей помогла неизвестная женщина: «Она помогла мне зажимать раны на шее, потому что у меня сил уже не было и я начинала захлебываться кровью. Я просила ее говорить со мной, не давать терять сознание».

Видео: телеграм-канал Mash

Александр Лукманов
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