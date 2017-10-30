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18:49  30 октября 2017 0

Бюджет Ямала впервые за много лет будет бездефицитным

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, тысячные купюры, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
Ямал готовится к принятию бюджета без дефицитаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале планируют принять региональный бюджет, сбалансированный без дефицита. В последний раз бюджет без долгов в регионе принимали в 2010 году. В ямальском департаменте финансов сообщили, что итоговую сумму доходов и расходов назвать пока не могут, поскольку расчеты еще не закончены, но финансисты ожидают серьезного увеличения доходной части за счет увеличения поступлений налогов на имущество организаций.

«На территории округа уже в конце прошлого года произошел ввод нескольких крупных объектов. Предприятия приступили к промышленной эксплуатации и за счет этого начинаются дополнительные поступления. В этом году мы уже дважды бюджет уточняли благодаря этим поступлениям», — рассказала зам директора ведомства Ольга Медведева.

На Ямале началась разработка Новопортовского и Восточно-Мессояхинского месторождений. В ноябре этого года ожидается ввод в эксплуатацию завода «Ямал-СПГ», что и даст существенную прибавку к доходам региона.

«Мы выполним все майские Указы Президента страны по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. При этом мы заложили индексацию всех социальных выплат, мер материальной поддержки льготным категориям ямальцев, которые обеспечивает округ, и индексацию заработной платы бюджетникам, не вошедшим в перечень майских поручений», — заявил губернатор Дмитрий Кобылкин во время обсуждения параметров бюджета на заседании правительства Ямала.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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