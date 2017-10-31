{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
30 октября 2017
00:54  31 октября 2017 0

Под Киевом расстреляли автомобиль командира батальона Дудаева: убита его жена

Фестиваль
Амина Окуева убита выстрелом снайпераФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

В Киевской области неизвестные открыли огонь по машине выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина. В результате инцидента погибла жена Осмаева — Амина Окуева.

«Автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону. Лучшей памятью о ней будет справедливое возмездие всем тем, кто был причастен к этому страшному убийству», — написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Османов получил известность в 2012 году, после того как в Одессе силовики обезвредили экстремистскую группу, в которую он входил. Позже один из арестованных рассказал сотрудникам СБУ, что боевики готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Отметим, что Осмаев и до событий в Одессе попадал в поле зрения российских спецслужб: в 2007 он был задержан по подозрению в попытке подрыва кортежа руководства Чечни, однако был отпущен и покинул Россию.

В 2014 году суд Украины приговорил Осмаева к двум годам и шести месяцем тюрьмы за незаконное хранение взрывчатки. При этом обвинения в подготовке покушений на российских государственных деятелей были сняты. После освобождения Осмаев записался в «батальон имени Джохара Дудаева» и вместе с супругой отправился воевать в Донбасс.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров