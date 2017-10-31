00:54 31 октября 2017 0

Амина Окуева убита выстрелом снайпера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Киевской области неизвестные открыли огонь по машине выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина. В результате инцидента погибла жена Осмаева — Амина Окуева.

«Автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской Области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону. Лучшей памятью о ней будет справедливое возмездие всем тем, кто был причастен к этому страшному убийству», — написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Османов получил известность в 2012 году, после того как в Одессе силовики обезвредили экстремистскую группу, в которую он входил. Позже один из арестованных рассказал сотрудникам СБУ, что боевики готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Отметим, что Осмаев и до событий в Одессе попадал в поле зрения российских спецслужб: в 2007 он был задержан по подозрению в попытке подрыва кортежа руководства Чечни, однако был отпущен и покинул Россию.

В 2014 году суд Украины приговорил Осмаева к двум годам и шести месяцем тюрьмы за незаконное хранение взрывчатки. При этом обвинения в подготовке покушений на российских государственных деятелей были сняты. После освобождения Осмаев записался в «батальон имени Джохара Дудаева» и вместе с супругой отправился воевать в Донбасс.