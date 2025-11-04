Задержки вылетов и отмены рейсов: что происходит в аэропортах России утром 4 ноября

В девяти аэропортах России ночью вводили временные ограничения Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В ночь на 4 ноября сразу в нескольких аэропортах страны вводились временные ограничения. Также в ряде регионов прошли отмены и задержки рейсов. О том, что происходило в аэропортах России ночью 4 ноября — в материале URA.RU.

Ограничения в аэропортах России 4 ноября

Минувшей ночью сразу в девяти аэропортах вводились временные ограничения: это коснулось Саратова, Волгограда, Тамбова, Пензы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Уфы и Нижнекамска. Об ограничениях сообщил представитель росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По состоянию на 7:45 мск, ограничения сняли с воздушных гаваней Пензы, Саратова, Волгограда, Казани, Нижнекамска, Самары. В Уфе, Тамбове и Нижнем Новгороде ограничения на вылет и прилет воздушных судов продолжают действовать.

Продолжение после рекламы

Аэропорт Новосибирска

Судя по онлайн-табло, в аэропорту Толмачево минувшей ночью ни один рейс не был отменен или задержан. Позже назначенного времени приземлились самолеты из Москвы, Краснодара, Улан-Удэ, Астаны, Иркутска, Сочи, Якутска, Братска и Пекина.

Аэропорт Сочи

В воздушной гавани Сочи за ночь 4 ноября задержаны рейсы в Омск, Анталью, Оренбург, Екатеринбург и Санкт-Петербург. С опозданием прибыли самолеты из Чебоксар и Антальи.

Аэропорт Екатеринбурга

В Кольцово минувшей ночью задержали рейсы в Белоярский и Сочи. С опозданием прибыли самолеты из Антальи, Шарджа, Расал-Каумана, Шарм-эль-Шейха, Москвы, Дубая, Стамбула, Самарканда, Оша и Сургута.

Аэропорт Санкт-Петербурга

Судя по онлайн-табло, в Пулково за ночь 4 ноября отменили рейс в Стамбул. Были задержаны вылеты в Бишкек, Котлас, Термез и Якутск. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Ташкента, Калининграда, Москвы, Антальи, Дубая, Сыктывкара, Стамбула, Худжанда и Душанбе.





Аэропорты Москвы

Шереметьево

В Шереметьево минувшей ночью задержали вылеты в Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Казань и Тегеран. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Петропавловск-Камчатского, Калининграда, Ташкента и Омска.

Внуково

Во Внуково за ночь 4 ноября были отменены два вылета в Якутск. Задержаны рейсы в Анталью, Хургаду, Самару, Абу-Даби, Душанбе и Краснодар. Позже назначенного времени совершили посадку рейсы из Самарканда, Еревана, Дубая, Антальи, Стамбула, Ташкента и Кутаиси.

Домодедово