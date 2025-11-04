Украина атаковала Россию 85 беспилотниками
04 ноября 2025 в 09:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Ночью российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 85 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ранее для обеспечения безопасности полетов в стране закрывалось несколько аэропортов.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал