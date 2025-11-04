ВСУ использовали кресты на монастыре, как мишени в тире

К настоящему времени удалось отремонтировать 48 храмов, пострадавших от обстрелов ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Украинские военнослужащие целенаправленно обстреливали кресты Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в селе Никольское (ДНР), используя их в качестве мишеней для соревнований в меткости. Об этом сообщила насельница монастыря монахиня Варвара.

«Говорить о том, что они ошиблись или случайно [попали], или промахнулись, это, конечно, очень наивно, потому что нам люди рассказывали, что в интернете было видео, на котором украинские солдаты со стороны дач демонстрировали свою меткость и, выстрелив из своего орудия, попали в крест», — рассказала монахиня Варвара. Ее слова приводит ТАСС.

Директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко сообщил, что в результате действий ВСУ в Донбассе уничтожено около 200 православных храмов. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в регионе ведется работа по восстановлению поврежденных религиозных объектов — к настоящему времени отремонтировано 48 храмов.

