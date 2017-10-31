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31 октября 2017
30 октября 2017
02:18  31 октября 2017 0

«За лоббирование интересов Украины». Экс-главу предвыборного штаба Трампа поместили под домашний арест

Манафорт обвиняется в лоббировании интересов украинской властиФОТО: Flickr

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс помещены под домашний арест за лоббирование интересов украинской власти.

Как сообщает Lenta.ru, суд назначил залог в размере десяти миллионов долларов за Манафорта и пять миллионов долларов за Гейтса. Они будут оставаться под домашним арестом, пока залог не будет внесен.

Оба обвиняемых не признают свою вину ни по одной из 12 пунктов обвинения, среди которых обвинение в отмывании денег, в антигосударственной деятельности, в неуплате налогов и сокрытии факта работы на иностранное правительство. Отмечается, что они получили десятки миллионов долларов за лоббирование интересов Украины.

Адвокат экс-главы избирательного штаба Трампа Кевин Даунинг считает, что выдвинутые против его подзащитного обвинения просто «абсурдны». С его слов, Манафорт «представлял проевропейскую кампанию для украинцев», пытаясь продвинуть демократию «и помочь Украине сблизиться с США и ЕС», но в 2014 году прекратил подобную деятельность.

Напомним, что президент США Дональд Трамп высказался по поводу данной ситуации. Он заявил, что Манафорта обвиняют в отмывании финансовых средств, но эти обвинения никак не касаются его возможных связей с Москвой в предвыборный период.

Александр Черноскутов
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