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Главные новости Курганской области
14:22  31 октября 2017 0

Дольщики в Кургане вместо новоселья получили снег в квартирах. ФОТО

По словам новоселов, жить в их квартирах невозможноФото: Алена Шмакова

В Кургане дольщики челябинской компании ООО «Речелстрой» не могут заселиться в долгожданные квартиры из-за брошенного застройщиком на полпути ремонта и отсутствия отопления. Строительный мусор из домов неудавшимся новоселам приходится выносить на руках.

Корпуса №19 и 20 жилого комплекса «Zaозерный» в 16-м микрорайоне Кургана готовились к сдаче в 2016 году. Однако в обозначенные сроки выдача ключей не состоялась. В августе 2017 года застройщику разрешили ввести 19-й дом в эксплуатацию, некоторые дольщики получили свои квартиры. Тем не менее значительные недоделки и отсутствие тепла не позволили заселиться в новоприобретенное жилье.

«На стройке безобразие, после урагана в квартирах снег. Окна либо не закрыты, либо сломаны замки, на стеклах трещины. Обои отходят от стен, ламинат залит водой, до сих пор не везде завезена сантехника. На некоторых этажах — просто руины», — рассказала участница долевого строительства Алена Шмакова. Она организовала в последние выходные октября субботник, во время которого потенциальные соседи выносили мусор из квартир, закрывали окна и убирали снег.

По словам Алены, самое большое опасение дольщиков в том, что стройку окончательно заморозят и они останутся ни с чем: ООО «Речелстрой» находится на грани банкротства. В марте этого года признать застройщика несостоятельным в суде Челябинской области попросила Марина Новселова, которой «Речелстрой» задолжал 1,4 млн рублей. Осложняет ситуацию и то, что из компании уволился генеральный директор Сергей Вегельман, ответы теперь получить не у кого, также неизвестно, кто подпишет акты приемки для дома №20, который до сих пор не сдан.

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Дольщики вынуждены наводить порядок в квартирах своими силами Фото: Алена Шмакова

«Письма пишем регулярно. Сначала писали про задержку стройки, теперь — про отопление. Были в департаменте строительства, жалобы по теплу находятся в прокуратуре», — добаила собеседница агентства.

Получить комментарий от компании «Речелстрой» «URA.RU» не удалось — на телефонные звонки в офисе не отвечают. В департаменте архитектуры и строительства Курганской области комментарий «URA.RU» пообещали дать позднее.

Вера Чернышева
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