СКР занялся историей с продажей госномеров в тюменской ГИБДД

Тюменские следователи начали проверку истории с торговлей госномерами в региональной ГИБДД. Сейчас сотрудники СУ СКР изучают информацию о работе одного из инспекторов-специалистов отделения регистрации транспортных средств физлиц.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по области, доследственная проверка проводится по материалам, которые поступили из тюменской полиции. Стражи порядка обнаружили среди своих коллег инспектора, который в 2015 году выдавал государственные регистрационные знаки и мог ускорить получение госномеров за деньги. Работал инспектор в отделении регистрации транспортных средств физических лиц Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств (МО ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД России по Тюменской области).
Сейчас следователи изучают все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что данный факт выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности, все материалы были переданы в СУ СКР по Тюменской области для принятия решения. В 2016 году данный вольнонаемный сотрудник был уволен из органов внутренних дел.
Это не первая история, в которой сообщается о якобы происходящей в тюменской Госавтоинспекции торговле номерами. Ранее источник «URA.RU» рассказал о другой сотруднице отделения регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД, которая якобы продавала госномера.