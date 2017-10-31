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Главные новости Тюменской области
14:30  31 октября 2017 0

СКР занялся историей с продажей госномеров в тюменской ГИБДД

ДТП. Аварии. Челябинск., номер, дтп, авария
Следователи изучают данные о торговле госномерамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские следователи начали проверку истории с торговлей госномерами в региональной ГИБДД. Сейчас сотрудники СУ СКР изучают информацию о работе одного из инспекторов-специалистов отделения регистрации транспортных средств физлиц.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по области, доследственная проверка проводится по материалам, которые поступили из тюменской полиции. Стражи порядка обнаружили среди своих коллег инспектора, который в 2015 году выдавал государственные регистрационные знаки и мог ускорить получение госномеров за деньги. Работал инспектор в отделении регистрации транспортных средств физических лиц Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств (МО ГИБДД РЭР и ТН АМТС УМВД России по Тюменской области).

Сейчас следователи изучают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что данный факт выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности, все материалы были переданы в СУ СКР по Тюменской области для принятия решения. В 2016 году данный вольнонаемный сотрудник был уволен из органов внутренних дел.

Это не первая история, в которой сообщается о якобы происходящей в тюменской Госавтоинспекции торговле номерами. Ранее источник «URA.RU» рассказал о другой сотруднице отделения регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД, которая якобы продавала госномера.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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