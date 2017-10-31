Жена Джигарханяна заявила об угрозах в свой адрес

Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ей угрожали плеснуть в лицо серной кислотой. Именно после этого она вместе с матерью покинула Россию, увезя с собой ключи от нескольких квартир.
Перед отъездом за границу Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию об угрозах в свой адрес со стороны бывшей жены Джигарханяна Татьяны Власовой, пишут «Дни.ру».
«Ну, а чему вы удивляетесь? Наглости Виталины и ее представителей? Да перестаньте! Виталина — страшный человек, и я об этом твержу давно. Она ведь и на меня написала заявление в полицию. Я, оказывается, хочу плеснуть этой мадам серной кислотой в лицо, поджечь ее машину, нанять киллера… Гадкий человек! Теперь и Армен это понял. Мне жаль, что он так попал. Я ему очень сочувствую», — заявила изданию Власова.
По информации СМИ, Виталина Цымбалюк-Романовская с матерью покинули страну еще после обысков в театре, прошедших 26 октября. Следственные мероприятия проводились по заявлению Джигарханяна, заявившего о краже паспорта. После этого, как сообщает Nation News, жена Армена Джигарханяна решила вылететь на Украину с пересадкой в аэропорту Тбилиси.