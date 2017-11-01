Володин назвал базовые ценности россиян

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал базовые ценности, на основе которых парламент должен строить законотворческую работу — это семья, вера, сплочённость, Родина и справедливость.
«Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплочённость, Родина. И, конечно, справедливость, недостаток которой вносит в общество раскол и приводит к революциям и разрушению незыблемых устоев государственности», — цитирует заявление Володина на XXI Всемирном русском народном соборе Nation News.
По мнению Володина, при принятии законов важно учитывать мнение широких слоев населения. «Лишь всестороннее обсуждение с людьми разных социальных слоев и вероисповеданий приведет к пониманию», — считает спикер парламента.
Всемирный русский народный собор открылся 1 ноября в храме Христа Спасителя под председательством патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.