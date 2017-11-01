ЧТПЗ готовит кадры в магистратуре ведущего столичного вуза

14:57 01 ноября 2017 0

Предприятие возьмет выпускников на работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа ЧТПЗ и московский университет «МИСиС» открыли лидерскую программу на базе магистратуры вуза. Проект предполагает обучение в университете, работу на заводах компании и участие в инновационных проектах.

В этом году в программе принимают участие восемь студентов, обучающихся в магистратуре по направлениям «Металлургия» и «Технологические машины и оборудование». За два года молодые люди изучат теорию прокатных производств и инновационного оборудования для металлургии, а также поучаствуют в решении практических задач ЧТПЗ.

Участие в программе завершится защитой магистерской диссертации, которая должна быть посвящена современной металлургии. В будущем магистранты получат работу на предприятиях Группы ЧТПЗ в Екатеринбурге или Челябинске.

«Выпускники Лидерской программы будут трудоустроены в нашей компании, где смогут сделать успешную карьеру в команде белых металлургов»,? заявила директор по персоналу предприятия Светлана Кузьминых.

Группа ЧТПЗ также платит своим студентам стипендию в размере 23-28 тысяч рублей.