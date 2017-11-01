Украинским школьницам раздали брошюры для работниц «секс-бизнеса». ФОТО

В украинском городе Николаеве школьникам раздали брошюры с правилами поведения для работниц «секс-бизнеса», сообщают пользователи соцсетей. Копию такого буклета опубликовал Telegram-канал «Караульный».
Авторы поста пишут, что брошюры раздавали украинским старшеклассницам. «Если ты занимаешься секс-бизнесом, то эта брошюра для тебя. Ты выбрала свой путь сама, мы лишь хотим помочь сделать его максимально безопасным для твоего здоровья, — гласит запись в листовке. — Этот буклет поможет сохранить жизнь не только тебе».
Буклет пестрит картинками, на которых изображены похождения эффектной блондинки. Между ними авторы привели целый свод правил. Например, читателям советуют избегать пьяных клиентов, не обслуживать в одиночку сразу несколько мужчин, заранее приготовить тревожное сообщение на телефоне на случай беды. «Поверь, что только так ты сможешь остаться здоровой», — подвели итог авторы методички.