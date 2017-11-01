{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В эпицентр теракта в Нью-Йорке попала уральская путешественница. ФОТО, ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,16
Динамика за 2 недели
Евро 67,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 ноября 2017
15:48  01 ноября 2017 0

Украинским школьницам раздали брошюры для работниц «секс-бизнеса». ФОТО

Евгений Куйвашев в школе №175. Екатеринбург, класс, парты
В соцсетях пишут, что брошюры раздавали старшеклассницамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В украинском городе Николаеве школьникам раздали брошюры с правилами поведения для работниц «секс-бизнеса», сообщают пользователи соцсетей. Копию такого буклета опубликовал Telegram-канал «Караульный».

Авторы поста пишут, что брошюры раздавали украинским старшеклассницам. «Если ты занимаешься секс-бизнесом, то эта брошюра для тебя. Ты выбрала свой путь сама, мы лишь хотим помочь сделать его максимально безопасным для твоего здоровья, — гласит запись в листовке. — Этот буклет поможет сохранить жизнь не только тебе».

Буклет пестрит картинками, на которых изображены похождения эффектной блондинки. Между ними авторы привели целый свод правил. Например, читателям советуют избегать пьяных клиентов, не обслуживать в одиночку сразу несколько мужчин, заранее приготовить тревожное сообщение на телефоне на случай беды. «Поверь, что только так ты сможешь остаться здоровой», — подвели итог авторы методички.

1/2
Буклет призван обезопасить девушек, которые решат заниматься «секс-бизнесом» Фото: Telegram-канал «Караульный»

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров