В Кремле назвали бесчеловечной атаку в Нью-Йорке

18:50 01 ноября 2017 0

Российские власти переживают в связи с гибелью велосипедистов на Манхэттене Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российские власти выражают соболезнования жителям Нью-Йорка в связи с терактом, жертвами которого стали восемь человек. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле происшествие считают «бесчеловечным».

«Мы соболезнуем, это трагическая атака, бесчеловечная», — цитирует Nation News представителя Кремля. Теракт произошел на Манхэттене. Грузовик выехал на велосипедную дорожку и начал сбивать велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Погибли восемь человек, еще 15 пострадали, напоминает «Национальная служба новостей».

Водитель грузовика после столкновения с автобусом вышел из кабины и начал размахивать пейнтбольным пистолетом. Мужчина был ранен и затем задержан сотрудниками полиции, отмечает RT.