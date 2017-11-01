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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Курганской области
19:36  01 ноября 2017 0

В Кургане за махинации задержан замдиректора областного МФЦ

Пресс-конференция МФЦ. Курган, ковалев виктор
Виктора Ковалева подозревают в организации закупок помещений по завышенным ценамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане по подозрению в превышении полномочий задержан первый заместитель директора ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Виктор Ковалев. С его подачи для МФЦ закупали помещения по завышенным ценам, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Перед покупкой помещения для МФЦ в районах, Ковалев давал подчиненным указание собрать фиктивные справки о стоимости подходящих помещений. Так, в Петуховском районе владелец выставлял помещение на продажу на сайте «Авито» за 4 млн рублей, а ГБУ выкупил это же помещение в два раза дороже — за 8 млн рублей. В других районах для МФЦ были закуплены помещения за 17-19 млн рублей. Общий ущерб от действий чиновника, по некоторым данным, оценивается в 32 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас Виктор Ковалев находится в ИВС. В четверг, 2 ноября, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Бывший руководитель ГБУ «МФЦ» Андрей Дмитриев очень удивился сообщению об аресте экс-подчиненного. Комментировать ситуацию с закупками нашему агентству он не стал, но сказал, что, по его мнению, «Ковалев кристально честный человек».

Действующий руководитель госструктуры Виктор Масич узнал об аресте своего заместителя от корреспондента «URA.RU». По его словам, Ковалев был в отпуске.

Ранее о нарушениях в МФЦ докладывала руководитель зауральской контрольно-счетной палаты Наталья Кириллова на заседании бюджетного комитета облдумы. Тогда спикер областной думы Дмитрий Фролов заявил, что в том числе и эти нарушения повлияли на то, что в МФЦ сменился руководитель.

Анна Бояркина
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