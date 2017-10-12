Руководитель зауральской контрольно-счетной палаты Наталья Кириллова рассказала о нарушениях, найденных в деятельности руководства регионального многофункционального центра. Доклад она зачитала депутатам областной думы на заседании бюджетного комитета, передает корреспондент «URA.RU».
Проверка проводилась выборочно. Касалась она строительства зданий в Звериноголовском и Мишкино, а также приобретения здания в Петуховском районе. На это в 2015-16 годах было потрачено 47,2 млн рублей.
Допущены были нарушения закона о госзакупках. В частности, при затянувшихся работах не были продлены сроки банковских гарантий, не вовремя публиковалась необходимая документация. Также был произведен неправильный расчет пеней одному из подрядчиков — разница составила 488 тысяч рублей.
Спикер областной думы Дмитрий Фролов заявил, что в том числе и эти нарушения повлияли на то, что в МФЦ сменился руководитель. 10 июля 2017 года на эту должность был назначен Виктор Масич, ранее он занимал должность в областном следственном комитете. Он сменил на этом посту Андрея Дмитриева. Фролов выразил надежду, что выявленные нарушения сыграют профилактическую роль в дальнейшем.