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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Курганской области
18:29  12 октября 2017 0

Контролеры нашли нарушения в деятельности зауральских МФЦ. «Поэтому сейчас там силовик»

Заседание Правительства Курганской области. Курган, масич виктор
Виктор Масич занял должность в середине июляФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель зауральской контрольно-счетной палаты Наталья Кириллова рассказала о нарушениях, найденных в деятельности руководства регионального многофункционального центра. Доклад она зачитала депутатам областной думы на заседании бюджетного комитета, передает корреспондент «URA.RU».

Проверка проводилась выборочно. Касалась она строительства зданий в Звериноголовском и Мишкино, а также приобретения здания в Петуховском районе. На это в 2015-16 годах было потрачено 47,2 млн рублей.

Допущены были нарушения закона о госзакупках. В частности, при затянувшихся работах не были продлены сроки банковских гарантий, не вовремя публиковалась необходимая документация. Также был произведен неправильный расчет пеней одному из подрядчиков — разница составила 488 тысяч рублей.

Спикер областной думы Дмитрий Фролов заявил, что в том числе и эти нарушения повлияли на то, что в МФЦ сменился руководитель. 10 июля 2017 года на эту должность был назначен Виктор Масич, ранее он занимал должность в областном следственном комитете. Он сменил на этом посту Андрея Дмитриева. Фролов выразил надежду, что выявленные нарушения сыграют профилактическую роль в дальнейшем.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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