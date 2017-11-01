19:39 01 ноября 2017 0

На селфи убийца смеется Фото: Андрей Емельянников, ВК

Студент московского колледжа Андрей Емельянников, который подозревается в зверском убийстве преподавателя, увлекался комиксами. Об этом рассказала его знакомая.

По словам девушки, речь идет о комиксе Blood Stain («Пятно крови» — пер.). Емельянников занимался его переводом с английского языка и корректировал. Также его знакомая призналась, что назвать молодого человека фанатом комиксов нельзя, но он любил их читать, передает RT. «Он хорошо учился, да и с переводами у него хорошо получалось. Вообще светлая голова. Был очень ответственным… Я вообще не могу поверить, что такой парень, как он, сделал это», — добавила она.

Как ранее сообщало «URA.RU», 18-летний Андрей Емельянников отпилил голову преподавателю ОБЖ Сергею Данилову электропилой, а затем сделал селфи на фоне трупа. После убийства Андрей на снимке радуется, улыбается. Фото он разместил на своей странице в Сети. Затем молодой человек покончил с собой. ГСУ СК РФ по Москве по факту убийства студента и преподавателя возбуждено уголовное дело, сообщало РАПСИ.