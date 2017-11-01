На селфи убийца смеется
Стали известны подробности ЧП в московском колледже. Выяснилось, что двойного убийства не было. Теперь точно известно, что 18-летний студент третьего курса Андрей Емельянников отпилил голову преподавателю ОБЖ Сергею Данилову электропилой, а затем сделал селфи на фоне трупа. После убийства Андрей на снимке радуется, улыбается. Фото он разместил на своей странице в Сети. Затем молодой человек, как сообщает телеграм-канал Mash, покончил с собой.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, выясняются причины конфликта между молодым человеком и учителем.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в аудитории «Западного комплекса непрерывного образования» были найдены трупы преподавателя и студента.
Убийца смеялся, фотографируясь с жертвой