17:31 01 ноября 2017 0

На селфи убийца смеется Фото: Андрей Емельянников, ВК

Стали известны подробности ЧП в московском колледже. Выяснилось, что двойного убийства не было. Теперь точно известно, что 18-летний студент третьего курса Андрей Емельянников отпилил голову преподавателю ОБЖ Сергею Данилову электропилой, а затем сделал селфи на фоне трупа. После убийства Андрей на снимке радуется, улыбается. Фото он разместил на своей странице в Сети. Затем молодой человек, как сообщает телеграм-канал Mash, покончил с собой.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, выясняются причины конфликта между молодым человеком и учителем.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в аудитории «Западного комплекса непрерывного образования» были найдены трупы преподавателя и студента.