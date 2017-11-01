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01 ноября 2017
17:31  01 ноября 2017 0

Студент перерезал педагогу горло и выложил селфи с отпиленной головой в соцсети. ФОТО

На селфи убийца смеетсяФото: Андрей Емельянников, ВК

Стали известны подробности ЧП в московском колледже. Выяснилось, что двойного убийства не было. Теперь точно известно, что 18-летний студент третьего курса Андрей Емельянников отпилил голову преподавателю ОБЖ Сергею Данилову электропилой, а затем сделал селфи на фоне трупа. После убийства Андрей на снимке радуется, улыбается. Фото он разместил на своей странице в Сети. Затем молодой человек, как сообщает телеграм-канал Mash, покончил с собой.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, выясняются причины конфликта между молодым человеком и учителем.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в аудитории «Западного комплекса непрерывного образования» были найдены трупы преподавателя и студента.

Убийца смеялся, фотографируясь с жертвой
Фото: Андрей Емельянников, ВК

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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