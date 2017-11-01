Людей приехали спасать водолазы
В Челябинской области на Аргазинском водохранилище перевернулась лодка с пятью пассажирами на борту. На месте работают водолазы.
Как «URA.RU» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Челябинской области, лодка с людьми перевернулась в 50 метрах от берега. Детей среди пассажиров не было. «Количество пострадавших уточняется», — пояснили в ведомстве.
На месте аварии работают специалисты Кыштымского поисково-спасательного отряда и сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части с водолазным оборудованием. «Навигационный период на водоемах Челябинской области официально закрыт 15 октября», — напомнили в МЧС.