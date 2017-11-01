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01 ноября 2017
31 октября 2017
Главные новости Челябинской области
20:11  01 ноября 2017 0

В Челябинской области перевернулась лодка с людьми. На место прибыли водолазы

Учения спасателей МЧС Курган, спасатели мчс, аквалангист, водолаз
Людей приехали спасать водолазыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области на Аргазинском водохранилище перевернулась лодка с пятью пассажирами на борту. На месте работают водолазы.

Как «URA.RU» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Челябинской области, лодка с людьми перевернулась в 50 метрах от берега. Детей среди пассажиров не было. «Количество пострадавших уточняется», — пояснили в ведомстве.

На месте аварии работают специалисты Кыштымского поисково-спасательного отряда и сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части с водолазным оборудованием. «Навигационный период на водоемах Челябинской области официально закрыт 15 октября», — напомнили в МЧС.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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