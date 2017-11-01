22:22 01 ноября 2017 0

Легкова лишили медалей, выигранных в Сочи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно отстранила от соревнований российских лыжников- москвича Александра Легкова и свердловчанина Евгения Белова. Члены комиссии признали спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировали их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Теперь спортсмены отстранены от всех Олимпийских игр и не смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году, пишет телеканал 360. Лыжники собираются оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. По данным RT спортсмены подадут апелляцию не позднее 2 ноября 2017 года.

Александр Легков в Сочи выиграл золото на марафонской дистанции 50 километров и серебро в эстафете 4×10 километров.

В 2016 году экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о массовых нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами. Эти показания стали основой для официального расследования, по результатам которого легкоатлеты и тяжелоатлеты России пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а паралимпийцы были отстранены от участия в играх в полном составе.