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01 ноября 2017
22:22  01 ноября 2017 0

Свердловского лыжника пожизненно дисквалифицировали из-за допинга

Лыжня России-2013, спорт, лыжи
Легкова лишили медалей, выигранных в СочиФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Олимпиада в Рио
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Комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно отстранила от соревнований российских лыжников- москвича Александра Легкова и свердловчанина Евгения Белова. Члены комиссии признали спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировали их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Теперь спортсмены отстранены от всех Олимпийских игр и не смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году, пишет телеканал 360. Лыжники собираются оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. По данным RT спортсмены подадут апелляцию не позднее 2 ноября 2017 года.

Александр Легков в Сочи выиграл золото на марафонской дистанции 50 километров и серебро в эстафете 4×10 километров.

В 2016 году экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о массовых нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами. Эти показания стали основой для официального расследования, по результатам которого легкоатлеты и тяжелоатлеты России пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а паралимпийцы были отстранены от участия в играх в полном составе.

Виктор Дорофеев
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