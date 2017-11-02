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Главные новости Курганской области
11:10  02 ноября 2017 1

В Кургане мужчина зверски избил женщину и откусил ей нос и уши. ФОТО

Клипарт. Насилие , страх, жертва, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм
Пострадавшая с травмами попала в больницуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кургане мужчина с особой жестокостью избил 41-летнюю женщину и сильно ее покусал. О происшествии сообщили в соцсетях анонимы, но подлинность жуткой истории «URA.RU» подтвердили в полиции Кургана.

«Гражданка поступила в Курганскую больницу №1 экстренно, при осмотре было выявлено: кусаные раны по всему телу, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребра, также откушены уши и прокушен нос, — пишет анонимный источник в группе „О, Курган“ во „ВКонтакте“. — Гражданин был задержан сотрудниками полиции, было заведено уголовное дело, но, как выяснилось позже, гражданин был отпущен сотрудниками полиции до суда». Автор сообщает, что местонахождение мужчины неизвестно, и просит горожан быть бдительными и осторожными.

В пресс-службе УМВД по городу Кургану «URA.RU» подтвердили, что такое происшествие было. «Следствию известно местонахождение мужчины, он не скрывается. Не все перечисленные в сообщении диагнозы соответствуют действительности, — подчеркнули в ведомстве. — В настоящее время пострадавшая уже выписана из больницы, назначена медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Связаться с автором сообщения и фотографий на момент публикации не удалось.

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Анонимный источник утверждает, что так выглядела пострадавшая женщина фото: группа «О, Курган» во «ВКонтакте

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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