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02 ноября 2017
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Главные новости Югры
12:58  02 ноября 2017 0

Полиция перекрыла выезды из Сургута в поисках убийц. ФОТО

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, кинолог, пес, служебная собака, собака, полиция, кинологическая служба, полицейская собака
Силовики ищут особо опасных подозреваемыхФото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейший город ХМАО перекрыт полицией. Сотрудники МВД ведут оперативно-розыскные мероприятия по поиску особо опасных преступников, подозреваемых в убийстве. Об этом 2 ноября «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, все дороги из Сургута перекрыты нарядами полиции, а покинуть город можно только при предъявлении документов.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре подтвердили информацию источника. «ОМВД России по Сургутскому району по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) разыскиваются Подшивалов Владимир Александрович 25.06.1991 года рождения и Кузьмин Станислав Владимирович 18.05.1989 г. р. Уроженцы Р. Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщают горожане в социальных сетях, поиски преступников привели к пробкам на выездах из города. «Документы проверяют у всех поголовно», — сообщает в городской группе «К-Информ» горожанин Рома Алексеев. «На выезд из города больше часа стоять», — предполагает житель Сургута Влад Фарукшин.

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Один из подозреваемых СКРИН: 86.мвд.рф

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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