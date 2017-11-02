Крупнейший город ХМАО перекрыт полицией. Сотрудники МВД ведут оперативно-розыскные мероприятия по поиску особо опасных преступников, подозреваемых в убийстве. Об этом 2 ноября «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, все дороги из Сургута перекрыты нарядами полиции, а покинуть город можно только при предъявлении документов.
В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре подтвердили информацию источника. «ОМВД России по Сургутскому району по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство) разыскиваются Подшивалов Владимир Александрович 25.06.1991 года рождения и Кузьмин Станислав Владимирович 18.05.1989 г. р. Уроженцы Р. Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщают горожане в социальных сетях, поиски преступников привели к пробкам на выездах из города. «Документы проверяют у всех поголовно», — сообщает в городской группе «К-Информ» горожанин Рома Алексеев. «На выезд из города больше часа стоять», — предполагает житель Сургута Влад Фарукшин.