Спектакль ТЮЗ из ХМАО признан лучшим в стране

16 ноября 2025 в 06:51
Няганьский ТЮЗ победил в двух номинациях

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Музыкальная постановка «Кошкин дом» театра юного зрителя Нягани (ХМАО) признана лучшей по произведениям русской классики. Награду присвоило Министерство культуры РФ.

«Няганский ТЮЗ покорил Россию. Югорчане громко заявили о себе на VIII Большом детском фестивале в Москве. Их музыкальный спектакль „Кошкин дом“, созданный по мотивам сказки Самуила Маршака, стал победителем. Работа получила премию Министерства культуры РФ, как „Лучшая постановка по произведениям русской классики“», — сообщается в окружном департаменте культуры и спорта.

Помимо этого, на фестивале спектакль стал победителем в дисциплине «Театр-школе». Постановка была отмечена детско-юношеским жюри.

