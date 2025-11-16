Спектакль ТЮЗ из ХМАО признан лучшим в стране
Няганьский ТЮЗ победил в двух номинациях
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Музыкальная постановка «Кошкин дом» театра юного зрителя Нягани (ХМАО) признана лучшей по произведениям русской классики. Награду присвоило Министерство культуры РФ.
«Няганский ТЮЗ покорил Россию. Югорчане громко заявили о себе на VIII Большом детском фестивале в Москве. Их музыкальный спектакль „Кошкин дом“, созданный по мотивам сказки Самуила Маршака, стал победителем. Работа получила премию Министерства культуры РФ, как „Лучшая постановка по произведениям русской классики“», — сообщается в окружном департаменте культуры и спорта.
Помимо этого, на фестивале спектакль стал победителем в дисциплине «Театр-школе». Постановка была отмечена детско-юношеским жюри.
