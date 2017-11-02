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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:21  02 ноября 2017 0

«Довольно глазеть на труп». Кадыров призвал захоронить Ленина

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Глава Чечни уверен, что пора поставить точку в спорном вопросеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением о захоронении советского вождя Владимира Ленина. Политик отметил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять президент Владимир Путин.

Свое мнение Кадыров выразил в ответ на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможности проведения референдума о захоронении вождя мирового пролетариата.

Глава Чечни уверен, что убрать тело Ленина из мавзолея «и разумно, и человечно», «довольно глазеть на труп». «Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана. Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мёртвым человеком», — заявил Кадыров, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Споры по вопросу захоронения Ленина продолжаются не первый год. В октябре этого года с предложением убрать тело создателя СССР выступила телеведущая Ксения Собчак, напоминает RT.

Лев Истомин
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