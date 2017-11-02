Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением о захоронении советского вождя Владимира Ленина. Политик отметил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять президент Владимир Путин.
Свое мнение Кадыров выразил в ответ на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о возможности проведения референдума о захоронении вождя мирового пролетариата.
Глава Чечни уверен, что убрать тело Ленина из мавзолея «и разумно, и человечно», «довольно глазеть на труп». «Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана. Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мёртвым человеком», — заявил Кадыров, добавляет «Федеральное агентство новостей».
Споры по вопросу захоронения Ленина продолжаются не первый год. В октябре этого года с предложением убрать тело создателя СССР выступила телеведущая Ксения Собчак, напоминает RT.