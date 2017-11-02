Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала идею лидера Чечни Рамзана Кадырова о захоронении тела Владимира Ленина, которое сейчас покоится в мавзолее на Красной площади. Поклонская в сообщении на своей странице в Facebook заявила, что «смотреть на труп в центре столицы» негуманно и не по-человечески.
«Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства? Если решение о захоронении будет принято, значит, наступит новый этап развития нашей Родины», — написала Поклонская.
Ранее Кадыров выступил с предложением о захоронении Ленина. Глава Чечни заявил, что «довольно глазеть на труп»: «Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мёртвым человеком».
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов в ответ призвал лидера республики уважать решение предков.«Я уважаю мнение Кадырова, но я знаю, насколько уважительно и трепетно относятся на Кавказе к мнению старших. Прошлое решение отцов и дедов надо уважать. И не нам отменять», — цитирует парламентария «Национальная служба новостей».